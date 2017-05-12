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Опубликовано 12 мая 2017, 06:30

В Payday 2 появится режим виртуальной реальности

Разработчики кооперативного шутера Payday 2 анонсировали масштабное обновление с режимом виртуальной реальности.

Фото: &copy; Overkill Software

Фото: © Overkill Software

Разработчики Payday 2 анонсировали режим виртуальной реальности для своего кооперативного шутера.

Обновление с VR-режимом будет доступно для бесплатной загрузки для всех владельцев Payday 2. Также уточняется, что речь идёт не о нескольких уровнях, созданных специально для VR-устройств, — в таком режиме можно будет пройти всю игру.

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Payday 2 целиком адаптируют для VR-устройств

Фото: © Overkill Software

Из поддерживаемых шлемов виртуальной реальности сейчас подтверждён только HTC Vive. Выход бесплатного дополнения состоится в этом году, а перед этим игроки смогут поучаствовать в его бета-тестировании.

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Станислав Погорский
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