Dirt Rally стала временно бесплатной
Поиграть в популярный гоночный симулятор сможет абсолютно каждый уже на этих выходных.
Компания Valve объявила, что гоночный симулятор Dirt Rally стал временно бесплатным. Игра доступна всем желающим с пятницы, 12 мая, по понедельник, 15 мая.
Авторы Dirt Rally сделали игру временно бесплатной
Dirt Rally — гоночный симулятор, который выпустила студия Codemasters в 2015 году. Сейчас игра поддерживает очки виртуальной реальности Oculus Rift.
Кроме того, на момент проведения бесплатных выходных на Dirt Rally действует скидка 70 процентов.