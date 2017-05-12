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Опубликовано 12 мая 2017, 11:14

Dirt Rally стала временно бесплатной

Фото &copy;&nbsp;Flickr/vmax137

Фото © Flickr/vmax137

Поиграть в популярный гоночный симулятор сможет абсолютно каждый уже на этих выходных.

Компания Valve объявила, что гоночный симулятор Dirt Rally стал временно бесплатным. Игра доступна всем желающим с пятницы, 12 мая, по понедельник, 15 мая.

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Авторы Dirt Rally сделали игру временно бесплатной

Фото © Flickr/vmax137

Dirt Rally — гоночный симулятор, который выпустила студия Codemasters в 2015 году. Сейчас игра поддерживает очки виртуальной реальности Oculus Rift.

Кроме того, на момент проведения бесплатных выходных на Dirt Rally действует скидка 70 процентов.

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Сергей Сурепин
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