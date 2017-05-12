Dirt Rally стала временно бесплатной

Поиграть в популярный гоночный симулятор сможет абсолютно каждый уже на этих выходных.

Компания Valve объявила, что гоночный симулятор Dirt Rally стал временно бесплатным. Игра доступна всем желающим с пятницы, 12 мая, по понедельник, 15 мая.

Авторы Dirt Rally сделали игру временно бесплатной Фото © Flickr/vmax137

Dirt Rally — гоночный симулятор, который выпустила студия Codemasters в 2015 году. Сейчас игра поддерживает очки виртуальной реальности Oculus Rift.