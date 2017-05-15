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Опубликовано 15 мая 2017, 06:54

Для PlayerUnknown’s Battlegrounds выпустят новые карты

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Разработчики популярной онлайн-игры на выживание PlayerUnknown's Battlegrounds готовят две новые карты.

В популярной игре PlayerUnknown's Battlegrounds игроки оказываются на одной гигантской карте, где им необходимо отыскать провизию и оружие, чтобы убить других игроков и выжить. Сейчас действие происходит на одной карте, но вскоре разработчики расширят выбор.

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В PlayerUnknown's Battlegrounds появятся две новые карты

Фото © Wikimedia Commons

PlayerUnknown's Battlegrounds получит две новые карты. Первая из них расположена на острове посреди Адриатического моря: она включает густые леса, снежные горные зоны и побережье. Вторая карта будет пустынной: её описывают как город, пострадавший от войны и значительно погребённый в песках. В этой пустынной локации также будет гигантский каньон с рекой, ведущей к небольшой деревне.

Сообщается, что карты будут отличаться площадью: пустынная локация будет более крупной. Дата выхода карт неизвестна.

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Станислав Погорский
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