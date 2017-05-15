Для PlayerUnknown’s Battlegrounds выпустят новые карты

В популярной игре PlayerUnknown's Battlegrounds игроки оказываются на одной гигантской карте, где им необходимо отыскать провизию и оружие, чтобы убить других игроков и выжить. Сейчас действие происходит на одной карте, но вскоре разработчики расширят выбор.

PlayerUnknown's Battlegrounds получит две новые карты. Первая из них расположена на острове посреди Адриатического моря: она включает густые леса, снежные горные зоны и побережье. Вторая карта будет пустынной: её описывают как город, пострадавший от войны и значительно погребённый в песках. В этой пустынной локации также будет гигантский каньон с рекой, ведущей к небольшой деревне.

Сообщается, что карты будут отличаться площадью: пустынная локация будет более крупной. Дата выхода карт неизвестна.