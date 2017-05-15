В серии Thief готовится новая игра и экранизация

По сообщению компании Straight Up Films, в разработке сейчас находится пятая часть игровой серии Thief, а вскоре по мотивам франшизы выйдет и полнометражный фильм.

В разработке находятся новая часть Thief и экранизация

Согласно официальному описанию, будущая экранизация Thief расскажет новую главу из истории главного героя серии. Сценарий фильма напишут Адам Мэйсон и Саймон Бойес, ранее работавшие над картиной "Хуже, чем ложь" с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино.

Серия Thief рассказывает о приключениях мастера-вора Гаррета в сеттинге стимпанка. Последняя игра серии была выпущена в 2014 году.