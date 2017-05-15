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Опубликовано 15 мая 2017, 08:47

В серии Thief готовится новая игра и экранизация

Для серии Thief сейчас ведётся разработка новой, пятой игры и голливудской экранизации.

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

По сообщению компании Straight Up Films, в разработке сейчас находится пятая часть игровой серии Thief, а вскоре по мотивам франшизы выйдет и полнометражный фильм.

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В разработке находятся новая часть Thief и экранизация

Фото © Wikimedia Commons

Согласно официальному описанию, будущая экранизация Thief расскажет новую главу из истории главного героя серии. Сценарий фильма напишут Адам Мэйсон и Саймон Бойес, ранее работавшие над картиной "Хуже, чем ложь" с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино.

Серия Thief рассказывает о приключениях мастера-вора Гаррета в сеттинге стимпанка. Последняя игра серии была выпущена в 2014 году.

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Станислав Погорский
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