В серии Thief готовится новая игра и экранизация
Для серии Thief сейчас ведётся разработка новой, пятой игры и голливудской экранизации.
Фото © Wikimedia Commons
По сообщению компании Straight Up Films, в разработке сейчас находится пятая часть игровой серии Thief, а вскоре по мотивам франшизы выйдет и полнометражный фильм.
В разработке находятся новая часть Thief и экранизация
Фото © Wikimedia Commons
Согласно официальному описанию, будущая экранизация Thief расскажет новую главу из истории главного героя серии. Сценарий фильма напишут Адам Мэйсон и Саймон Бойес, ранее работавшие над картиной "Хуже, чем ложь" с Энтони Хопкинсом и Аль Пачино.
Серия Thief рассказывает о приключениях мастера-вора Гаррета в сеттинге стимпанка. Последняя игра серии была выпущена в 2014 году.