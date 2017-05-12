Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2017, 10:11

Minecraft стала доступна на Nintendo Switch

Скриншот видео Nintendo of Europe

Скриншот видео Nintendo of Europe

Minecraft: Nintendo Switch Edition появилась в онлайн-магазине eShop для консоли-гибрида Nintendo Switch.

Minecraft: Nintendo Switch Edition стала доступна для загрузки через онлайн-магазин eShop с ценником в половину стоимости крупных релизов для консоли.

image

Minecraft вышла на Nintendo Switch

Скриншот видео Nintendo of Europe

В игре доступно несколько режимов. В классической версии игрок должен выживать и исследовать случайно созданный мир. В творческом режиме сразу доступно неограниченное количество всех ресурсов, что позволяет сосредоточиться на строительстве любых проектов из кубических блоков. Наконец, в режиме игры на выживание в случае смерти игрок начинает всё сначала, теряя в том числе все свои строения и ресурсы.

В Minecraft: Nintendo Switch Edition также включено тематическое дополнение по мотивам серии игр про Марио и несколько других наборов. Игроки на Nintendo Switch также могут играть вдвоём на одном экране или в онлайн-мультиплеере, поддерживающем до восьми игроков.

BannerImage
Станислав Погорский
  • Новости
  • Игры
  • minecraft
  • nintendo
  • nintendoswitch
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar