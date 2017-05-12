Minecraft стала доступна на Nintendo Switch
Minecraft: Nintendo Switch Edition появилась в онлайн-магазине eShop для консоли-гибрида Nintendo Switch.
Minecraft: Nintendo Switch Edition стала доступна для загрузки через онлайн-магазин eShop с ценником в половину стоимости крупных релизов для консоли.
Minecraft вышла на Nintendo Switch
В игре доступно несколько режимов. В классической версии игрок должен выживать и исследовать случайно созданный мир. В творческом режиме сразу доступно неограниченное количество всех ресурсов, что позволяет сосредоточиться на строительстве любых проектов из кубических блоков. Наконец, в режиме игры на выживание в случае смерти игрок начинает всё сначала, теряя в том числе все свои строения и ресурсы.
В Minecraft: Nintendo Switch Edition также включено тематическое дополнение по мотивам серии игр про Марио и несколько других наборов. Игроки на Nintendo Switch также могут играть вдвоём на одном экране или в онлайн-мультиплеере, поддерживающем до восьми игроков.