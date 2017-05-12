Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 мая 2017, 12:25

Ubisoft отказалась от польской карты для Rainbow Six Siege

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Причиной этого стало желание начать исправлять технические неполадки в игре спустя полтора года с момента её выхода.

Компания Ubisoft объявила о том, что разработчики изменили график выхода новых обновлений для кооперативного шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Сейчас студия будет заниматься решением ошибок в игре.

image

Авторы Rainbow Six Siege взялись за исправление ошибок в игре

Фото © Ubisoft

Главными задачами разработчиков на ближайшие три месяца являются технологическое улучшение игры, исправление ошибок и новый подход к выпуску последующих обновлений. В частности, Ubisoft должна решить проблемы с подключением к серверам.

За исправление ошибок разработчикам пришлось заплатить отказом от новой польской карты, которая должна была появиться в Rainbow Six Siege после одного из обновлений.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ubisoft
  • rainbowsixsiege
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar