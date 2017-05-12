Ubisoft отказалась от польской карты для Rainbow Six Siege

Причиной этого стало желание начать исправлять технические неполадки в игре спустя полтора года с момента её выхода.

Компания Ubisoft объявила о том, что разработчики изменили график выхода новых обновлений для кооперативного шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Сейчас студия будет заниматься решением ошибок в игре.

Авторы Rainbow Six Siege взялись за исправление ошибок в игре Фото © Ubisoft

Главными задачами разработчиков на ближайшие три месяца являются технологическое улучшение игры, исправление ошибок и новый подход к выпуску последующих обновлений. В частности, Ubisoft должна решить проблемы с подключением к серверам.