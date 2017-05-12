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Опубликовано 12 мая 2017, 13:38

Матч по Dota 2 пришлось перенести из-за экзаменов в школе

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Один из участников не смог принять участие в турнире из-за сдачи школьных экзаменов.

Команда Invictus Gaming в своём "твиттере" сообщила о переносе квалификационного матча чемпионата The Summit 7 по Dota 2. Причина — выпускные экзамены игрока команды Лина Xxs Дзина.

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Матч по Dota 2 перенесли из-за выпускных экзаменов одного из участников турнира

Фото © Wikimedia Commons

Изначально матч должен был состояться 11 мая. Он проводится в рамках отборочного этапа среди китайских команд.

Свою карьеру виновник переноса матча начал в 2015 году. Он выступал за команду Team DK. Сейчас киберспортсмену 17 лет. Его псевдоним расшифровывается как "ученик начальной школы".

Плей-офф турнира The Summit 7 состоится с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Среди участников: Virtus.pro, Team VGJ, Team Secret и Clutch Gamers. Остальные потенциальные претенденты проходят сейчас отборочные этапы.

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Сергей Сурепин
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