Песков: Встреча Путина с лидерами парламентской оппозиции не планируется

По словам представителя Кремля, российский лидер и без того контактирует с ними на постоянной основе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил информацию газеты "Известия" о подготовке скорой встречи Владимира Путина и лидеров КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". По словам представителя Кремля, журналисты немного "забежали вперёд", поскольку конкретная дата встречи ещё не назначена. Кроме того, Песков напомнил, что президент и так регулярно общается с представителями парламентских фракций.

— Это постоянное общение, которое происходит круглый год, особенно оно происходит, когда сессия начинается, когда сессия завершается. Поэтому говорить, что будет такая специальная встреча, не приходится, потому что он находится в постоянном общении, — подчеркнул представитель Кремля. — Пока каких-то встреч в ближайшие недели — о чём пишут "Известия" — не запланировано, эта информация не соответствует действительности.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, планируют ли в Кремле обсуждать с оппозицией грядущую президентскую кампанию.