Авторы PES 2017 выпустят мобильную версию игры
Konami планирует уже в этом месяце выпустить мобильную версию футбольного симулятора.
Компания Konami объявила о том, что в конце мая состоится выход PES 2017 для мобильных устройств. Футбольный симулятор будет доступен как на iOS, так и Android.
Konami выпустит футбольный симулятор PES 2017 на мобильных устройствах
По словам разработчиков, управление в игре оптимизировано для мобильных девайсов. Само же приложение создавалось на движке консольной версии PES 2017.
В футбольном симуляторе предусмотрен многопользовательский режим. Также в игре будут представлены лицензированные команды Лиги чемпионов и популярных клубов.