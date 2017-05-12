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Опубликовано 12 мая 2017, 15:12

Авторы PES 2017 выпустят мобильную версию игры

Скриншот видео Easter GamersTv

Скриншот видео Easter GamersTv

Konami планирует уже в этом месяце выпустить мобильную версию футбольного симулятора.

Компания Konami объявила о том, что в конце мая состоится выход PES 2017 для мобильных устройств. Футбольный симулятор будет доступен как на iOS, так и Android.

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Konami выпустит футбольный симулятор PES 2017 на мобильных устройствах

Скриншот видео Easter GamersTv

По словам разработчиков, управление в игре оптимизировано для мобильных девайсов. Само же приложение создавалось на движке консольной версии PES 2017.

В футбольном симуляторе предусмотрен многопользовательский режим. Также в игре будут представлены лицензированные команды Лиги чемпионов и популярных клубов.

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Сергей Сурепин
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