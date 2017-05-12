Авторы PES 2017 выпустят мобильную версию игры

Konami планирует уже в этом месяце выпустить мобильную версию футбольного симулятора.

Компания Konami объявила о том, что в конце мая состоится выход PES 2017 для мобильных устройств. Футбольный симулятор будет доступен как на iOS, так и Android.

Konami выпустит футбольный симулятор PES 2017 на мобильных устройствах Скриншот видео Easter GamersTv

По словам разработчиков, управление в игре оптимизировано для мобильных девайсов. Само же приложение создавалось на движке консольной версии PES 2017.