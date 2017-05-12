С кем жёны миллиардеров чаще всего изменяют своим мужьям

Это одна из самых больших выплат при разводе во всей истории Туманного Альбиона. Суд личность миллиардера не разглашает, но под приведённое описание чётко подходит бизнесмен азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов.

Британский судья сообщил только, что в бракоразводном процессе участвовал 61-летний нефтегазовый магнат, уроженец Кавказа. Его бывшей супруге 41 год. Поженились они в Москве, а затем переехали в графство Суррей. После развода женщине достанется 41,5% от всего совместно нажитого имущества. Хотя бизнесмен возражал, доказывая, что внёс больший вклад в семейный бюджет. К примеру, после продажи доли в одной российской компании за 1,3 миллиарда долларов он купил своим сыновьям две квартиры в Лондоне. Впрочем, судья к доводам предпринимателя не прислушался.

Такую сделку проводил миллиардер Фархад Ахмедов. По данным Forbes, он переехал в Великобританию в 1980-х. Там стал продавать соболей на лондонской бирже мехов. В 1993 году Ахмедов получил 5% акций в газодобывающем предприятии "Нортгаз", а в 2012-м продал их "Новатэку" за 1,3 миллиарда долларов, вложив часть средств в бумаги других российских компаний.

Далее стало известно, что ещё в январе бизнесмен подавал заявление в британский суд. Именно он стал инициатором развода, обвинив супругу в измене с одноклассником своего сына.

— Жёны миллиардеров чаще всего изменяют с молодыми людьми, которые ниже их по социальному статусу, — рассказывает врач-сексолог Александр Полеев. — Это могут быть подчинённые мужа, начинающие артисты, художники, писатели. Бывают и ровесники детей. Дело в том, что жёны миллиардеров привыкли наслаждаться жизнью, брать самое лучшее. И в районе 40 лет многие из них стремятся к молодым. В этом отношении неудивительно, когда богатая женщина обращает внимание на друзей собственных детей. К тому же у богатых людей есть тяга к покровительству талантов. Поэтому женщина легко может встречаться с талантливым студентом, спать с ним, а заодно и помогать ему осуществлять свои творческие планы. Например, финансировать выставки и постановки. К тому же она получает внимание, которого часто не может дать ей богатый, но вечно занятой муж.

Нередко причиной развода становится и измена мужа. Так, в конце 2008 года супруга российского олигарха Дмитрия Рыболовлева (бывший владелец "Уралкалия") Елена подала на развод по причине измены мужа. В мае 2014 года суд Женевы оформил развод Рыболовлевых. Вопрос о разделе имущества оставался нерешённым в течение семи лет — до октября 2015 года. В июне 2015 года суд высшей инстанции Швейцарии сократил сумму отступных в пользу экс-супруга в семь раз — до $604 млн.

Суд Женевы также распорядился передать в распоряжение бывшей жены Рыболовлева два объекта недвижимости в Женеве. В октябре 2015 года Дмитрий Рыболовлев и его бывшая жена достигли договорённости по разделу имущества и прекратили все связанные с разводом юридические процессы во всех юрисдикциях. Обе стороны договорились "окончательно отозвать все иски в отношении друг друга и связанных с ними сторон и юридических лиц".

Владимир Потанин (совладелец "Норильского никеля") был женат на Наталье Николаевне Потаниной (род. 4 августа 1961 года). Развод по суду оформлен в феврале 2014 года. От бывшей супруги имеет троих детей. В октябре 2014 года стало известно, что летом Потанин женился во второй раз. Жена — Екатерина (род. в 1975 году), с которой бизнесмена длительное время связывали личные отношения.

Экс-супруга ведёт борьбу за компенсацию от бывшего мужа. Так, Пресненский районный суд Москвы 18 апреля 2017 года провёл досудебную подготовку по иску Натальи Потаниной о взыскании с бывшего мужа, президента "Норильского никеля" Владимира Потанина, денежных средств на сумму 215 миллиардов рублей в качестве компенсации за акции "КМ инвест".

Не избежал "разводных" проблем и самый, пожалуй, медийный российский олигарх Роман Абрамович. Его расставание с женой Ириной в 2007 году могло стоить владельцу ФК "Челси" гораздо больше, чем $300 млн, о которых сообщалось в прессе. Российский олигарх занимал 16-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes на момент развода. И его супруга могла претендовать на половину состояния, оцениваемого в $18,7 млрд. Вместо этого она получила упомянутую сумму, составляющую менее двух процентов от состояния экс-супруга.