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Регион
Опубликовано 12 мая 2017, 13:54

Участницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьму на год

Представительница Исландии на "Евровидении-2017" Свала Бьйоргвинсдоуттир. Фото: &nbsp;Facebook

Представительница Исландии на "Евровидении-2017" Свала Бьйоргвинсдоуттир. Фото:  Facebook

Исполнительницу обвиняют в неправильном обращении с национальным флагом во время конкурса.

Участнице "Евровидения" от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир светит год тюрьмы в родной стране за нарушение правил обращения с национальным флагом, передаёт портал "Утро.ру". Видео со злостными нарушениями певица сама опубликовала в "Фейсбуке".

Дело в том, что в Исландии запрещено писать или рисовать на флаге, а поднимать символ страны в воздух можно только на флагштоке. На видео певица расписывается на флаге, а после его поднимают в небо на воздушных шарах.

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Анна Пономаренко
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