Участницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьму на год

Участнице "Евровидения" от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир светит год тюрьмы в родной стране за нарушение правил обращения с национальным флагом, передаёт портал "Утро.ру" . Видео со злостными нарушениями певица сама опубликовала в "Фейсбуке".

Дело в том, что в Исландии запрещено писать или рисовать на флаге, а поднимать символ страны в воздух можно только на флагштоке. На видео певица расписывается на флаге, а после его поднимают в небо на воздушных шарах.