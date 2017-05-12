Участницу "Евровидения" от Исландии могут посадить в тюрьму на год
Представительница Исландии на "Евровидении-2017" Свала Бьйоргвинсдоуттир. Фото: Facebook
Исполнительницу обвиняют в неправильном обращении с национальным флагом во время конкурса.
Участнице "Евровидения" от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир светит год тюрьмы в родной стране за нарушение правил обращения с национальным флагом, передаёт портал "Утро.ру". Видео со злостными нарушениями певица сама опубликовала в "Фейсбуке".
Дело в том, что в Исландии запрещено писать или рисовать на флаге, а поднимать символ страны в воздух можно только на флагштоке. На видео певица расписывается на флаге, а после его поднимают в небо на воздушных шарах.