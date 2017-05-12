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Опубликовано 12 мая 2017, 14:56

Мизулина поддержала идею отдавать детей только опекунам-родственникам

Член Совета Федерации Елена Мизулина.Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Член Совета Федерации Елена Мизулина.Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По её мнению, в нынешней ситуации чиновники выбирают новую семью сиротам, действуя "на своё усмотрение".

Член Совета Федерации Елена Мизулина поддержала инициативу Госдумы РФ отдавать детей под опеку только родственникам, сообщили в пресс-службе сенатора.

По мнению Мизулиной, в Семейном кодексе необходимо прописать нормы, которые дали бы родственникам ребёнка приоритетное право на опекунство. Потому что сейчас, объясняет политик, в этих вопросах чиновники действуют "на своё усмотрение".

— В современных реалиях приоритет в абсолютном большинстве случаев отдаётся приёмным родителям, которые получают деньги за воспитание детей, а не, например, родным бабушкам, заботящимся о них бескорыстно, только лишь из любви к ним, — пояснила Мизулина.

Член совета также считает, что отдавать ребёнка приёмным родителям можно только в том случае, если родственников у него не осталось.

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