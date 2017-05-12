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Регион
Опубликовано 12 мая 2017, 16:56

В Госдуме заявили, что Черногория полностью пристёгивается к колеснице НАТО

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Дмитрий Новиков прокомментировал вступление страны в Североатлантический альянс.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал Лайфу вступление Черногории в НАТО. По его словам, страна продолжает практику расширения на Восток.

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Черногория и её власть оказались зависимы от политики евроатлантистов. Для европейской безопасности это не сулит ничего доброго, потому что в данном случае речь идёт не о том, что есть некая угроза, которую НАТО помогает снимать, а о том, что чем сильнее НАТО, тем больше происходит стягивание стран — членов союза в самые разные авантюры

Дмитрий Новиков

Новиков подчеркнул, что черногорская элита просто пытается вписаться в элиту общеевропейскую и руководствуется корпоративными, а не государственными интересами. По его словам, курс на стягивание Черногории был взят уже давно, как и курс на стягивание Украины.

— У НАТО появляется ещё одно, пусть и небольшое, государство, которое будет действовать по законам соответствующей организации. Теперь контингенты НАТО будут размещаться спокойно на территории Черногории. Страна теперь полностью пристёгивается к колеснице НАТО, — заключил политик.

Напомним, ранее черногорский парламент проголосовал за вступление в Североатлантический альянс. За высказалось 46 человек из 81. Процесс включения новой страны в НАТО планируется завершить к концу июня.

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Нонна Амбарцумян
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