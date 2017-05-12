В Госдуме заявили, что Черногория полностью пристёгивается к колеснице НАТО

Черногория и её власть оказались зависимы от политики евроатлантистов. Для европейской безопасности это не сулит ничего доброго, потому что в данном случае речь идёт не о том, что есть некая угроза, которую НАТО помогает снимать, а о том, что чем сильнее НАТО, тем больше происходит стягивание стран — членов союза в самые разные авантюры