Удар в спину: Как израильтяне расстреляли американских моряков "по ошибке" Вооружённые провокации — жанр не новый. В истории США были случаи, когда они оказывались под огнём. 26 августа, 21:40 Коллаж © L!FE Фото: © Wikipedia © flickr.com/Natalia

1967 год, Шестидневная война. Израиль при поддержке США ведёт борьбу против коалиции арабских государств, которым оказывает помощь СССР. В водах Средиземного моря дежурят разведывательные корабли. Среди прочих в нейтральных водах у синайских берегов курсирует американское судно "Либерти". Изначально его строили как транспорт, но в 1956 году "Либерти" оснастили радиоэлектронной аппаратурой и переоборудовали в корабль технической разведки. "Либерти" действовал в интересах Агентства национальной безопасности США. После нескольких походов в Атлантику "Либерти" отправился к берегам Леванта для радиоэлектронной разведки на театре боевых действий.

Корабль шёл без прикрытия. Он принадлежал нейтральной стране, находился в нейтральных водах, так что флотское командование сочло, что никакой опасности нет. По соседству — на Синайском полуострове — земля ходила ходуном, но в морских водах в двадцати милях от берега шла обычная военная работа. "Либерти" перехватывал радиограммы и пересылал их дальше для обработки. Американский флаг, как казалось, давал защиту.

Корабль электронной разведки ВМС США Liberty (AGTR-5). Фото © Wikipedia / U.S. Navy photo

В действительности это было не так. Ещё в начале войны Ицхак Рабин, начальник штаба израильской армии, сообщил американскому военно-морскому атташе в Тель-Авиве, что Израиль намерен защищать своё побережье всеми способами, включая атаки неопознанных судов, и порекомендовал американцам держать свои корабли подальше от израильского побережья и как минимум информировать Израиль о точном положении своих судов.

Капитан "Либерти" Уильям Макгонагл опасался непредвиденных инцидентов и заранее испросил эскорт в виде эсминца. Однако адмирал Мартин, командующий Шестым флотом США, отмахнулся от этой просьбы: Америка нейтральна, никто не имеет причин атаковать её корабль. Впрочем, Мартин пообещал в случае чего прислать истребители в течение 10 минут.

Утром 8 июня над "Либерти" появился самолёт-разведчик ВВС Израиля. Матросы махали ему руками. Американский флаг был хорошо различим, а самолёт спустился на минимальную высоту и выписывал круги, так что ни у кого не оставалось сомнений, что союзник опознал союзника.

Капитан Макгонагл почувствовал недоброе и скомандовал учебную тревогу. Всё прошло нормально, и капитан несколько успокоился: его люди были готовы ко всему. Между тем в это самое время израильтяне на берегу получили несколько сообщений — о наличии американского корабля неподалёку от собственных вод и о действиях египетского эсминца в этом районе.

Трудно сказать, насколько искренни были израильтяне, говоря об охоте на эсминец. Факт состоит в том, что в 14:00 два истребителя типа "Мираж" ВВС Израиля под командой капитана Йоси Зака зашли на "Либерти" и обрушили на американский корабль ураганный прицельный огонь.

Первый же заход имел опустошительный эффект. "Миражи" прошлись по кораблю, поливая его из автоматических пушек и обстреливая ракетами. Из 358 офицеров и матросов восемь погибли, ещё 75 были ранены. Флаг США и торчавшие антенны сбило очередями. Капитан Макгонагл, будучи уже раненым, попытался отправить Шестому флоту просьбу о помощи, но радиоаппаратура была повреждена огнём. К тому же сигналы глушились средствами РЭБ.

Капитан "Либерти" Уильям Макгонагл. Фото © Wikipedia / tormentor4555

"Миражи" ушли, израсходовав боеприпасы. На борту резонно предположили, что это ошибка опознания, и водрузили над кораблём большой звёздно-полосатый флаг. Однако американцам от этого легче не стало: после истребителей на "Либерти" зашла пара бомбардировщиков с напалмовыми бомбами. Надстройки горели, экипаж спрятался под палубой. Попытки отстреливаться из пулемётов не дали никакого результата.

Наконец, в завершение мучений, "Либерти" атаковали торпедные катера. Моряков, попытавшихся выйти на палубу и бороться с огнём, загнали обратно в трюм пулемётные очереди с катеров. Рулевого убило наповал. В 14:35 израильтяне дали по злополучному разведчику торпедный залп. Одна из торпед попала в цель по правому борту около передней надстройки. Ещё несколько десятков моряков были убиты или ранены, а в трюм через пробоину хлынула морская вода. Макгонагл приказал уничтожить разведывательную аппаратуру и покинуть корабль, но последнее поручение было довольно трудно выполнить: матросов, пытавшихся спустить шлюпки, били пулемётным огнём, как куропаток, заодно расстреливая тех, кто пытался утащить раненых.

В это время радисты "Либерти" наконец смогли передать сигнал о помощи. На место действия вылетели самолёты. После этого израильтяне прекратили атаку. Мало того, с торпедных катеров отправили запрос: "Нуждаетесь ли вы в помощи?" Взбешённый Макгонагл велел просемафорить в ответ пожелание, которое дипломатично (но неточно) перевели как "Убирайтесь к дьяволу".

На "Либерти" погибло 34 человека, ещё 171 был ранен. Около четырёх часов Израиль официально проинформировал Посольство США в Тель-Авиве, что воздушные и морские силы по ошибке атаковали американский корабль. "Либерти" всё-таки удержался на плаву, и вскоре его встретили эсминцы и крейсер, которые отконвоировали изувеченный корабль на Мальту. Восстанавливать корабль сочли нецелесообразным и в итоге отправили на слом.

Свобода для экипажа США. Прибытие атомного крейсера USS Lonbeach, 1967 год. Фото © Getty Images / George Lipman / Fairfax Media

Израильтяне тут же объявили, что "Либерти" приняли за египетский корабль. Американцы по понятным причинам рвали и метали, из Госдепартамента США отправили требование наказать виновных в инциденте. Реакция Израиля оказалась прохладной: не только никто не был наказан, но даже самого суда не состоялось. Впоследствии официальная точка зрения Израиля и США состояла в том, что офицеры просто перепутали американское разведывательное судно с арабским боевым кораблём.

Между тем в этой истории есть моменты, заставляющие отнестись со скепсисом к официальной трактовке. "Либерти" ещё утром наблюдали во всех подробностях с самолёта-разведчика. Позднее израильтяне вовсю атаковали корабль, несмотря на поднятый вторично американский флаг и хорошо заметную маркировку. Наконец, египетские и американские корабли, разумеется, различаются силуэтами.

Над Средиземным морем стоял ясный день, рассмотреть "Либерти" можно было во всех подробностях. Опознание силуэтов дружественных и враждебных кораблей — это та дисциплина, которой, безусловно, обучают военных лётчиков и моряков. "Либерти" наблюдали (и атаковали) как минимум с четырёх различных самолётов и трёх торпедных катеров, и предположить, что сразу все израильские лётчики и моряки разом ослепли, довольно трудно.

Израильская версия, согласно которой "Либерти" напоминал египетское судно "Эль-Кусейр", похожа на откровенное издевательство. Надстройки этих кораблей ощутимо отличаются. В частности, "Либерти" нёс крупную "тарелку" радио, а также высокую и хорошо различимую издалека мачту. По размеру эти корабли различаются раза в два.

Корабль ВМС США Liberty в сопровождении ракетного крейсера USS Little Rock (CLG-4) медленно подплывает к порту Валлетты на Мальте для ремонта после атаки израильских торпедных катеров и самолетов. Вертолет, парящий над носом корабля, вывозит раненых и погибших на штурмовой авианосец USS America (CVA-66) 6 июня 1967 года. Фото © Wikipedia / tormentor4555

При этом финальная торпедная атака шла с минимальной дистанции, и израильтяне отлично видели не только силуэт, но и все надписи на борту, включая крупно и чётко нанесённую маркировку. Наконец, по словам сигнальщика "Либерти", непосредственно перед торпедной атакой он послал на израильские катера световой сигнал: "Корабль флота США "Либерти". По словам израильтян, этот сигнал они интерпретировали как АА (общий вызов).

Неофициально американские военные и разведчики без обиняков утверждают: израильтяне прекрасно знали, что делают и чего хотят добиться. Госсекретарь США Дин Раск вовсе не дипломатично отрубил:

"Я никогда не верил израильскому объяснению. Продолжительность и настойчивость атаки исключают случайность или самоуправство".

Ещё сложнее дело обстоит с мотивами этой акции. Версию о случайном нападении невозможно полностью отбросить. Во всяком случае, лётчики, атаковавшие "Либерти", утверждали, что получили приказ поразить именно арабский корабль. Несколько большим разнообразием отличаются версии о том, почему израильтяне решились на налёт, если он всё же был совершён целенаправленно.

Одна из версий заключается в том, что на "Либерти" перехватили данные о скором начале операции на Голанских высотах. Разумеется, израильтяне не считали, что американцы передадут эти сведения арабам. Однако советская разведка могла получить эти данные от своих источников в США и оперативно передать арабам. Мотив достаточно веский: от внезапности наступления на Голанских высотах для Израиля мог зависеть успех всей войны. Другая версия предусматривает провокацию с целью втянуть США в боевые действия. Этот вариант выглядит довольно сомнительным: трудно поверить, что американцы среагировали бы с ходу, не выяснив, кто же на самом деле атаковал их корабль.

Выживший после ошибочной бомбардировки американского корабля. Фото © Getty Images / Bettmann

В конечном счёте мрачная тайна вокруг атаки "Либерти" так и не рассеяна окончательно и по сей день, а сама атака вошла в историю в качестве загадочного и труднообъяснимого кровавого инцидента. Подобные истории сопровождают международную политику и в наши дни.

Авторы Евгений Норин