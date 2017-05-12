Исландия может ввести безвизовый режим с Украиной
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Посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров утверждает, что исландские власти выразили готовность ввести безвизовый режим для всех граждан Незалежной.
Щойно в МЗС Ісландії мені підтвердили, що українці зможуть подорожувати до цієї країни без віз одразу після набрання чинності безвізу з ЄС pic.twitter.com/ETkrzJfczA— Andrii Olefirov (@AndriiOlefirov) 12 мая 2017 г.
— Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС, — написал Олефиров на своей страничке в "Твиттере".
Примечательно, что хоть Исландия и не является членом Европейского союза, однако входит в зону Шенгенского соглашения.