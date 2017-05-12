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Опубликовано 12 мая 2017, 20:33

Исландия может ввести безвизовый режим с Украиной

Фото: &copy; Flickr/Ta&iacute;s

Фото: © Flickr/Taís

Посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров утверждает, что исландские власти выразили готовность ввести безвизовый режим для всех граждан Незалежной.

— Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС, — написал Олефиров на своей страничке в "Твиттере".

Примечательно, что хоть Исландия и не является членом Европейского союза, однако входит в зону Шенгенского соглашения.

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Сергей Асташов
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