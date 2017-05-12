Исландия может ввести безвизовый режим с Украиной

Посол Украины в Финляндии и Исландии Андрей Олефиров утверждает, что исландские власти выразили готовность ввести безвизовый режим для всех граждан Незалежной.

— Только что в МИД Исландии мне подтвердили, что украинцы смогут путешествовать в эту страну без виз сразу после вступления в силу безвиза с ЕС, — написал Олефиров на своей страничке в "Твиттере".