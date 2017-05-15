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Регион
Опубликовано 15 мая 2017, 08:09

Alan Wake удалят из магазинов Steam и Xbox Live

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/alanwake

Фото: © facebook.com/alanwake

Всего через несколько часов экшен-хоррор Alan Wake навсегда исчезнет из онлайн-магазинов.

Студия Remedy Entertainment объявила, что хоррор Alan Wake вскоре будет удалён из онлайн-магазинов Steam и Xbox Live. До конца сегодняшнего дня игру можно будет приобрести с большой скидкой, а после купить её будет нельзя.

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Alan Wake уберут из продажи на всех платформах

Фото: © facebook.com/alanwake

По словам представителей студии, Alan Wake будет убрана из продажи из-за истекающей лицензии на саундтрек игры. Из-за этого её перестанут продавать не только онлайн, но и на физических копиях. При этом те, кто приобрёл Alan Wake ранее или сделает это сейчас, смогут играть и после. Также в продаже останется дополнение Alan Wake’s American Nightmare.

Remedy Entertainment также рассматривает вариант продления лицензии на музыкальное сопровождение, но это не является приоритетом студии.

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Станислав Погорский
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