Alan Wake удалят из магазинов Steam и Xbox Live

Студия Remedy Entertainment объявила , что хоррор Alan Wake вскоре будет удалён из онлайн-магазинов Steam и Xbox Live. До конца сегодняшнего дня игру можно будет приобрести с большой скидкой, а после купить её будет нельзя.

По словам представителей студии, Alan Wake будет убрана из продажи из-за истекающей лицензии на саундтрек игры. Из-за этого её перестанут продавать не только онлайн, но и на физических копиях. При этом те, кто приобрёл Alan Wake ранее или сделает это сейчас, смогут играть и после. Также в продаже останется дополнение Alan Wake’s American Nightmare.

Remedy Entertainment также рассматривает вариант продления лицензии на музыкальное сопровождение, но это не является приоритетом студии.