343 Industries не покажет Halo 6 на E3 2017
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Студия 343 Industries, занимающаяся разработкой серии игр Halo, привезёт на E3 2017 некий сюрприз.
Разработчики серии Halo из студии 343 Industries обещают показать "кое-что" на выставке E3 2017, которая пройдёт в Лос-Анджелесе в начале июня. Тем не менее представитель студии уточнил, что этот готовящийся сюрприз не будет связан с ещё не анонсированной Halo 6.
343 Industries не покажет Halo 6 на E3 2017
Слова представителя 343 Industries могут означать, что Halo 6 не будет показана на E3 2017. Однако часть поклонников серии предполагает, что студия может показать и Halo 6, и новый, не связанный с этой частью проект.
Выставка E3 2017 пройдёт с 13 по 15 июня.