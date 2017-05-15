343 Industries не покажет Halo 6 на E3 2017

Разработчики серии Halo из студии 343 Industries обещают показать "кое-что" на выставке E3 2017, которая пройдёт в Лос-Анджелесе в начале июня. Тем не менее представитель студии уточнил, что этот готовящийся сюрприз не будет связан с ещё не анонсированной Halo 6.