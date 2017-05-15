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Регион
Опубликовано 15 мая 2017, 07:27

343 Industries не покажет Halo 6 на E3 2017

Фото: &copy; halowaypoint.com

Фото: © halowaypoint.com

Студия 343 Industries, занимающаяся разработкой серии игр Halo, привезёт на E3 2017 некий сюрприз.

Разработчики серии Halo из студии 343 Industries обещают показать "кое-что" на выставке E3 2017, которая пройдёт в Лос-Анджелесе в начале июня. Тем не менее представитель студии уточнил, что этот готовящийся сюрприз не будет связан с ещё не анонсированной Halo 6.

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343 Industries не покажет Halo 6 на E3 2017

Слова представителя 343 Industries могут означать, что Halo 6 не будет показана на E3 2017. Однако часть поклонников серии предполагает, что студия может показать и Halo 6, и новый, не связанный с этой частью проект.

Выставка E3 2017 пройдёт с 13 по 15 июня.

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Станислав Погорский
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