EA готовит новый бесплатный контент для Battlefield 1

В рамках недавнего финансового отчёта представители компании EA сообщили, что за всё время в шутер Battlefield 1 успели сыграть более 19 миллионов пользователей. Такой значительный успех мотивировал компанию расширить план по поддержке игры.

По словам EA, для Battlefield 1 сейчас готовится много дополнительного контента. Причём речь идёт не только о платных дополнениях, ставших нормой для серии, но и о некоем бесплатном контенте. Предположительно, авторы Battlefield 1 готовят новые карты даже для тех, кто не приобретает дополнения. Тем временем игра с момента выхода регулярно получает значительные ежемесячные обновления.

Battlefield 1 доступна на PC, PS4 и Xbox One.