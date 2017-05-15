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Опубликовано 15 мая 2017, 09:16

EA готовит новый бесплатный контент для Battlefield 1

Компания EA заявила о масштабных планах по поддержке Battlefield 1 после успеха игры.

Фото: &copy; battlefield.com

Фото: © battlefield.com

В рамках недавнего финансового отчёта представители компании EA сообщили, что за всё время в шутер Battlefield 1 успели сыграть более 19 миллионов пользователей. Такой значительный успех мотивировал компанию расширить план по поддержке игры.

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Для Battlefield 1 готовят новый бесплатный контент

По словам EA, для Battlefield 1 сейчас готовится много дополнительного контента. Причём речь идёт не только о платных дополнениях, ставших нормой для серии, но и о некоем бесплатном контенте. Предположительно, авторы Battlefield 1 готовят новые карты даже для тех, кто не приобретает дополнения. Тем временем игра с момента выхода регулярно получает значительные ежемесячные обновления.

Battlefield 1 доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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Станислав Погорский
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