EA готовит новый бесплатный контент для Battlefield 1
Компания EA заявила о масштабных планах по поддержке Battlefield 1 после успеха игры.
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В рамках недавнего финансового отчёта представители компании EA сообщили, что за всё время в шутер Battlefield 1 успели сыграть более 19 миллионов пользователей. Такой значительный успех мотивировал компанию расширить план по поддержке игры.
Для Battlefield 1 готовят новый бесплатный контент
По словам EA, для Battlefield 1 сейчас готовится много дополнительного контента. Причём речь идёт не только о платных дополнениях, ставших нормой для серии, но и о некоем бесплатном контенте. Предположительно, авторы Battlefield 1 готовят новые карты даже для тех, кто не приобретает дополнения. Тем временем игра с момента выхода регулярно получает значительные ежемесячные обновления.
Battlefield 1 доступна на PC, PS4 и Xbox One.