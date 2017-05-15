Эпизодическая игра Hitman всё ещё может получить 2-й сезон

Компания Square Enix объявила о прекращении сотрудничества со студией IO Interactive, занимающейся разработкой игр Hitman. После этой новости судьба второго сезона недавно перезапущенной серии оказалась под угрозой. Но, согласно новому слуху, Агент 47 всё ещё может вернуться.

Второй сезон Hitman всё ещё может состояться

Некие источники из игровой индустрии сообщают, что IO Interactive сохранила права на серию после расторжения контракта с издателем Square Enix. Согласно этому слуху, разработчики сейчас ищут инвестора для создания второго сезона и планируют выпустить его первый эпизод в 2018 году.

Эпизодический перезапуск Hitman, который вышел в 2016 году, получил положительные отзывы от прессы и игроков. Однако Square Enix пришлось прекратить сотрудничество с разработчиками IO Interactive из-за колоссально убыточного года для компании.