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Опубликовано 13 мая 2017, 07:46

Мальчику во время игр во дворе в Петербурге ранили глаз из игрушечного пистолета

Фото: &copy; L!FE

Фото: © L!FE

Накануне днём в Петербургскую педиатрическую академию обратился 10-летний мальчик с ранением глаза. Он рассказал, что играл во дворе дома на улице Репищева. В это время другой мальчик, с которым они играли, выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета.

По данным источника в правоохранительных органах, у пострадавшего диагностировали контузию левого глазного яблока и эрозию роговицы. В состоянии средней тяжести ребёнка направили на амбулаторное лечение.

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Ирина Бутакова
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