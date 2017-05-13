Мальчику во время игр во дворе в Петербурге ранили глаз из игрушечного пистолета

Накануне днём в Петербургскую педиатрическую академию обратился 10-летний мальчик с ранением глаза. Он рассказал, что играл во дворе дома на улице Репищева. В это время другой мальчик, с которым они играли, выстрелил ему в глаз из игрушечного пистолета.

По данным источника в правоохранительных органах, у пострадавшего диагностировали контузию левого глазного яблока и эрозию роговицы. В состоянии средней тяжести ребёнка направили на амбулаторное лечение.