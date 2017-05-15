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Опубликовано 15 мая 2017, 10:34

Шутер Shadow Warrior 2 вскоре выйдет на консолях

Шутер от первого лица Shadow Warrior 2 получил скорую дату релиза на консолях PS4 и Xbox One.

Фото: &copy; steampowered.com

Фото: © steampowered.com

Шутер Shadow Warrior 2 от студии Flying Wild Hog станет доступен на консолях PS4 и Xbox One уже 19 мая.

В Shadow Warrior 2 игрок управляет современным воином-ниндзя, чьим призванием является защита мира от вторжения армии демонов из другого измерения. Игра также поддерживает совместное прохождение.

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Shadow Warrior 2 выйдет на консолях

Вместе с Shadow Warrior 2 её покупатели на PS4 также бесплатно получат оригинальную предыдущую Shadow Warrior, выпущенную в 2014 году. Средний балл PC-версии сиквела на международном агрегаторе рецензий Metacritic составляет 78 из 100.

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Станислав Погорский
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