Шутер Shadow Warrior 2 вскоре выйдет на консолях

Шутер Shadow Warrior 2 от студии Flying Wild Hog станет доступен на консолях PS4 и Xbox One уже 19 мая.

В Shadow Warrior 2 игрок управляет современным воином-ниндзя, чьим призванием является защита мира от вторжения армии демонов из другого измерения. Игра также поддерживает совместное прохождение.