СМИ: Британский парламентарий обматерил школьницу
Член парламента Великобритании Джеймс Хеппей. Фото: Facebook/James Heappey
Девочка высказалась в пользу независимости Шотландии, что не понравилось депутату.
Член британского парламента от консерваторов Джеймс Хеппей во время посещения одной из частных школ спросил детей, как бы они проголосовали на референдуме о независимости Шотландии. Шестиклассница ответила, что выступила бы за отделение от Великобритании, на что Хеппей сказал: "Почему бы тебе не **** (уехать) обратно в Шотландию".
Как передаёт Daily Mirror, обиженная словами депутата девочка пожаловалась отцу. Тот сообщил руководству учебного заведения об инциденте и попросил разобраться. Позже Хеппей заявил, что пошутил.
— Я сделал замечание только в качестве шутки. Но это было неуместно, и я глубоко извиняюсь за своё поведение, — сказал парламентарий.
Руководство школы, где случился инцидент, отказалось от комментариев.
Напомним, осенью 2014 года в Шотландии был проведён первый референдум о независимости. 55% избирателей высказались против. В марте 2017 года парламент поддержал инициативу правительства по проведению второго референдума. Таким образом, плебисцит пройдёт в 2018 или 2019 году.