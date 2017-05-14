СМИ: Британский парламентарий обматерил школьницу

Девочка высказалась в пользу независимости Шотландии, что не понравилось депутату.

Член британского парламента от консерваторов Джеймс Хеппей во время посещения одной из частных школ спросил детей, как бы они проголосовали на референдуме о независимости Шотландии. Шестиклассница ответила, что выступила бы за отделение от Великобритании, на что Хеппей сказал: "Почему бы тебе не **** (уехать) обратно в Шотландию".

Как передаёт Daily Mirror, обиженная словами депутата девочка пожаловалась отцу. Тот сообщил руководству учебного заведения об инциденте и попросил разобраться. Позже Хеппей заявил, что пошутил.

— Я сделал замечание только в качестве шутки. Но это было неуместно, и я глубоко извиняюсь за своё поведение, — сказал парламентарий.

Руководство школы, где случился инцидент, отказалось от комментариев.