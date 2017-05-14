Португалия победила на "Евровидении", уроженец Москвы Кристиан Костов — второй
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Португальский исполнитель Сальвадор Собрал по итогам голосования получил максимальную оценку — у него 758 баллов.
Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве стал португальский певец Сальвадор Собрал, которого букмекеры перед финальной частью называли фаворитом.
The moment Portugal and Salvador Sobral are declared winners of #Eurovision #ESC2017 pic.twitter.com/PktYrFL6Iy— BBC Eurovision (@bbceurovision) 13 мая 2017 г.
Представляющий Болгарию Кристиан Костов занял второе место. Напомним, он является уроженцем Москвы.
В финале Собрал исполнил песню Amar pelos dois ("Любовь двух") на португальском языке. В ходе голосования он получил высшие оценки от Франции, Сан-Марино, Швеции, Армении, Латвии, Исландии и ещё ряда стран. В итоге по сумме голосов жюри и зрителей у него оказалась самая большая оценка — 758 баллов.
Приз Сальвадору Собралу вручила победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала.
Salvador takes the trophy for Portugal! #Eurovision #ESC2017 pic.twitter.com/YuJz9zbioL— BBC Eurovision (@bbceurovision) 13 мая 2017 г.
— Мы живём в мире легкодоступной музыки, музыкального фастфуда, который не содержит в себе ничего. Думаю, эта победа — она для музыки, которая что-то значит для людей. Музыка — это не фейерверк, это чувства. Давайте вернём музыку, которая что-то значит, — сказал Собрал во время получения награды.
Ранее Лайф сообщал, что 27-летний Собрал нуждается в пересадке сердца и в процессе подготовки в конкурсу с трудом мог посещать репетиции. В первом полуфинале он не смог выступить на основной сцене, вместо этого он пел в специальном отсеке на танцполе.