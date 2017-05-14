Португалия победила на "Евровидении", уроженец Москвы Кристиан Костов — второй

Португальский исполнитель Сальвадор Собрал по итогам голосования получил максимальную оценку — у него 758 баллов.

Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве стал португальский певец Сальвадор Собрал, которого букмекеры перед финальной частью называли фаворитом.

Представляющий Болгарию Кристиан Костов занял второе место. Напомним, он является уроженцем Москвы.

В финале Собрал исполнил песню Amar pelos dois ("Любовь двух") на португальском языке. В ходе голосования он получил высшие оценки от Франции, Сан-Марино, Швеции, Армении, Латвии, Исландии и ещё ряда стран. В итоге по сумме голосов жюри и зрителей у него оказалась самая большая оценка — 758 баллов.

Приз Сальвадору Собралу вручила победительница прошлогоднего "Евровидения" Джамала.

— Мы живём в мире легкодоступной музыки, музыкального фастфуда, который не содержит в себе ничего. Думаю, эта победа — она для музыки, которая что-то значит для людей. Музыка — это не фейерверк, это чувства. Давайте вернём музыку, которая что-то значит, — сказал Собрал во время получения награды.