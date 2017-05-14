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Регион
Опубликовано 14 мая 2017, 02:50

Путин пригласил мировых политиков и экономистов в Петербург и Владивосток

Президент РФ Владимир Путин. Фото: &copy; РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

В июне в Северной столице состоится Петербургский международный экономический форум, в сентябре в Приморье — Восточный экономический форум.

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей мировой политики и экономики принять участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге и ВЭФ во Владивостоке для дальнейшего обсуждения "идей и инициатив участников" форума "Один пояс — один путь". Об этом российский лидер заявил на открытии мероприятия в Пекине.

— Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского международного экономического форума и в сентябре — Восточного экономического форума во Владивостоке, — объявил президент.

ПМЭФ-2017 пройдёт в Санкт-Петербурге 1–3 июня. ВЭФ-2017 состоится 6–7 сентября во Владивостоке.

Ранее Лайф сообщал, что во время выступления на открытии форума "Один пояс — один путь" президент России призвал государства мира к отказу от воинственной риторики для решения застарелых региональных конфликтов.

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Александра Вишнякова
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