Путин пригласил мировых политиков и экономистов в Петербург и Владивосток

В июне в Северной столице состоится Петербургский международный экономический форум, в сентябре в Приморье — Восточный экономический форум.

Президент РФ Владимир Путин пригласил представителей мировой политики и экономики принять участие в работе ПМЭФ в Санкт-Петербурге и ВЭФ во Владивостоке для дальнейшего обсуждения "идей и инициатив участников" форума "Один пояс — один путь". Об этом российский лидер заявил на открытии мероприятия в Пекине.

— Позвольте пригласить представителей политической сферы, общественных кругов, деловых кругов посетить в июне этого года Россию в рамках Петербургского международного экономического форума и в сентябре — Восточного экономического форума во Владивостоке, — объявил президент.

ПМЭФ-2017 пройдёт в Санкт-Петербурге 1–3 июня. ВЭФ-2017 состоится 6–7 сентября во Владивостоке.