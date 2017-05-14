Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2017, 13:28

В ГД считают необходимым наращивание товарооборота с Китаем

Фото: Персональный сайт В. Гутенёва

Фото: Персональный сайт В. Гутенёва

По мнению депутата Госдумы, перед Россией открываются новые возможности сотрудничества с КНР.

Поставки продукции, которые мы осуществляем в Китай в рамках военно-технического сотрудничества, должны дополняться и другими сегментами, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

— Чрезвычайно важно наращивать объёмы продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы можно было значительно улучшать качество жизни наших граждан, — считает депутат. — Перед нами открываются новые возможности, новый потенциал, связанный с тем, что мы проходим пик гособоронзаказа. Одна из важнейших задач — нарастить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% и более.

По мнению парламентария, Россия обладает возможностями наращивать товарооборот в первую очередь с теми странами, которые политически не ангажированные, руководствуются международным правом и принципами ВТО, к которым относится такая партнёрская страна, как Китай. Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет Китай нарастит импорт до восьми триллионов долларов.

Ранее президент России Владимир Путин провёл переговоры с представителем КНР Си Цзиньпином в рамках международного форума "Один пояс — один путь". Рассматривались перспективы экономического сотрудничества России и Китая, актуальные международные вопросы.

BannerImage
Ольга Кукушкина
  • Новости
  • Китай
  • В мире
  • Госдума
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar