В ГД считают необходимым наращивание товарооборота с Китаем

По мнению депутата Госдумы, перед Россией открываются новые возможности сотрудничества с КНР.

Поставки продукции, которые мы осуществляем в Китай в рамках военно-технического сотрудничества, должны дополняться и другими сегментами, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв.

— Чрезвычайно важно наращивать объёмы продукции с высокой добавленной стоимостью, чтобы можно было значительно улучшать качество жизни наших граждан, — считает депутат. — Перед нами открываются новые возможности, новый потенциал, связанный с тем, что мы проходим пик гособоронзаказа. Одна из важнейших задач — нарастить долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 50% и более.

По мнению парламентария, Россия обладает возможностями наращивать товарооборот в первую очередь с теми странами, которые политически не ангажированные, руководствуются международным правом и принципами ВТО, к которым относится такая партнёрская страна, как Китай. Ранее сообщалось, что в ближайшие пять лет Китай нарастит импорт до восьми триллионов долларов.