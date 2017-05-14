Депутат ГД о новом запуске ракеты КНДР: Достаточно искорки, и вспыхнет пожар
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Андрей Красов считает, что необходимо повлиять на власти КНДР, рекомендовав не приводить к подрыву безопасности в регионе.
Прошедшей ночью, 14 мая, Вооружённые силы России зафиксировали пуск ракеты со стороны КНДР. И хотя траектория её полёта проходила на значительном удалении от российской границы, сам этот факт осложняет и без того накалившуюся обстановку на Корейском полуострове. В связи с этим необходимо принять меры дипломатического характера, чтобы не осложнять вопрос безопасности в регионе. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по обороне Андрей Красов.
— Ракета упала не рядом с нами, на некотором удалении. Каждая страна имеет право на испытание новейшего оружия. Но необходимо рекомендовать Северной Корее, чтобы испытания новейшего вооружения, военной техники не приводили к подрыву международной безопасности, в том числе и в таком регионе, как Корейский полуостров. Сейчас и так обстановка там накалена, достаточно одной искорки, чтобы вспыхнул пожар, — прокомментировал Андрей Красов.
Депутат отметил, что дипломаты должны провести консультации с руководством КНДР с целью повышения безопасности на Корейском полуострове. Но решать сложившуюся ситуацию силовым методом, как это обычно делают США, недопустимо, подчеркнул Андрей Красов.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что КНДР провела очередное испытание ракеты. По некоторым данным, снаряд поднялся на высоту около двух тысяч километров и пролетел 800 километров. Японские власти заявили, что данная траектория запуска была выбрана специально, чтобы избежать приземления ракеты у побережья Японии.