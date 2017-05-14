Депутат ГД о новом запуске ракеты КНДР: Достаточно искорки, и вспыхнет пожар

Андрей Красов считает, что необходимо повлиять на власти КНДР, рекомендовав не приводить к подрыву безопасности в регионе.

Прошедшей ночью, 14 мая, Вооружённые силы России зафиксировали пуск ракеты со стороны КНДР. И хотя траектория её полёта проходила на значительном удалении от российской границы, сам этот факт осложняет и без того накалившуюся обстановку на Корейском полуострове. В связи с этим необходимо принять меры дипломатического характера, чтобы не осложнять вопрос безопасности в регионе. Об этом Лайфу рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы России по обороне Андрей Красов.

— Ракета упала не рядом с нами, на некотором удалении. Каждая страна имеет право на испытание новейшего оружия. Но необходимо рекомендовать Северной Корее, чтобы испытания новейшего вооружения, военной техники не приводили к подрыву международной безопасности, в том числе и в таком регионе, как Корейский полуостров. Сейчас и так обстановка там накалена, достаточно одной искорки, чтобы вспыхнул пожар, — прокомментировал Андрей Красов.

Депутат отметил, что дипломаты должны провести консультации с руководством КНДР с целью повышения безопасности на Корейском полуострове. Но решать сложившуюся ситуацию силовым методом, как это обычно делают США, недопустимо, подчеркнул Андрей Красов.