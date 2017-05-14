Усэйн Болт выкопал могилу для погибшего друга
В Сети появилось видео, на котором восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский легкоатлет Усэйн Болт помогает копать могилу для своего друга Джереми Мэйсона, передаёт The Independent. Олимпийский призёр по прыжкам в высоту, член британской сборной Джереми Мэйсон погиб в ДТП 20 апреля.
Usain Bolt 'struggling to overcome' motorbike death of friend Germaine Mason https://t.co/OgTYVYNWgQ pic.twitter.com/MqMxUCuVr9— Daily Mirror (@DailyMirror) 23 апреля 2017 г.
Мэйсон и Болт дружили с 2002 года.