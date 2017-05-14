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Регион
Опубликовано 14 мая 2017, 20:55

Усэйн Болт выкопал могилу для погибшего друга

В Сети появилось видео, на котором восьмикратный олимпийский чемпион, ямайский легкоатлет Усэйн Болт помогает копать могилу для своего друга Джереми Мэйсона, передаёт The Independent. Олимпийский призёр по прыжкам в высоту, член британской сборной Джереми Мэйсон погиб в ДТП 20 апреля.

Мэйсон и Болт дружили с 2002 года.

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Олеся Сучилкина
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