Законопроект "О народосбережении" оказался слишком дорогим

В январе прошлого года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил о подготовке фракцией законопроекта о народосбережении, где будут фиксироваться социально-экономические показатели для последующей оценки работы правительства и региональных властей.

"И Правительство РФ, и исполнительная власть на местах должны оцениваться по разным критериям, которые как раз и будут формировать народосбережение", — заявлял Миронов. Он уточнял, что к этим критериям относятся "доходы пенсионеров, жилищные условия, уровень смертности, преступности, экономическая составляющая, продолжительность жизни — нынешняя и ожидаемая".

Законопроектом предусматривалось закрепление перечня целевых показателей благосостояния населения, создание Национального совета по сбережению народа, определение основных направлений его деятельности, а также обязанности органов госвласти по созданию условий для достижения целевых показателей и ответственности за невыполнение решений нацсовета.

Как выяснил Лайф, в правительстве инициативу Миронова не поддержали, подготовив отрицательный отзыв на законопроект.

По мнению правительства, само понятие "народосбережение" в законопроекте на раскрыто, а статус национального совета не определён должным образом.

— Наименование большей части целевых показателей не соответствует наименованиям показателей, применяемым в официальной статистике... Законопроект носит затратный характер, и его реализация потребует дополнительных бюджетных расходов, — говорится в отзыве правительства на законопроект Миронова.