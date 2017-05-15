Nintendo разрабатывает мобильную версию The Legend of Zelda

Компания Nintendo планирует выпустить на мобильных устройствах The Legend of Zelda. Информацию распространили журналисты издания The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к японской компании.

Nintendo продолжит завоёвывать мобильный рынок

Сейчас разработчики работают над мобильной версией Animal Crossing. Предположительно, на iOS и Android она появится уже во второй половине 2017 года. Также Nintendo планирует выпустить новую карточную игру во вселенной Pokemon.