Nintendo разрабатывает мобильную версию The Legend of Zelda
Японские разработчики планируют усилить свои позиции на мобильном рынке видеоигр.
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Компания Nintendo планирует выпустить на мобильных устройствах The Legend of Zelda. Информацию распространили журналисты издания The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к японской компании.
Nintendo продолжит завоёвывать мобильный рынок
Сейчас разработчики работают над мобильной версией Animal Crossing. Предположительно, на iOS и Android она появится уже во второй половине 2017 года. Также Nintendo планирует выпустить новую карточную игру во вселенной Pokemon.
Напомним, в декабре 2016 года Nintendo выпустила на iOS раннер Super Mario Run. Игру загрузили 150 миллионов пользователей. Android-версия стала доступна в марте. По информации Nintendo, за Super Mario Run заплатили пять процентов всех игроков, игра заработала более 60 миллионов долларов.