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Регион
Опубликовано 15 мая 2017, 10:03

Nintendo разрабатывает мобильную версию The Legend of Zelda

Японские разработчики планируют усилить свои позиции на мобильном рынке видеоигр.

Фото: &copy; nintendo.ru

Фото: © nintendo.ru

Компания Nintendo планирует выпустить на мобильных устройствах The Legend of Zelda. Информацию распространили журналисты издания The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, близкие к японской компании.

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Nintendo продолжит завоёвывать мобильный рынок

Сейчас разработчики работают над мобильной версией Animal Crossing. Предположительно, на iOS и Android она появится уже во второй половине 2017 года. Также Nintendo планирует выпустить новую карточную игру во вселенной Pokemon.

Напомним, в декабре 2016 года Nintendo выпустила на iOS раннер Super Mario Run. Игру загрузили 150 миллионов пользователей. Android-версия стала доступна в марте. По информации Nintendo, за Super Mario Run заплатили пять процентов всех игроков, игра заработала более 60 миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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