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Регион
Опубликовано 15 мая 2017, 12:11

SEGA хочет возродить несколько крупных игровых серий

Издательство отчиталось перед инвесторами и поделилось планами на ближайшие несколько лет.

Фото: &copy;&nbsp;wikimedia.org

Фото: © wikimedia.org

Компания SEGA планирует не только увеличить свой минимальный годовой доход до 2,6 миллиарда долларов, но и вернуть к жизни несколько крупных игровых серий. Всё это издательство хочет сделать к 2020 году.

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SEGA вернётся к ранее забытым игровым сериям

В планах у издательства возвращение старых игровых серий и создание новых игр. Пока нет информации, какие проекты мы сможем увидеть в будущем: в отчёте перед инвесторами фигурировала только ролевая игра Phantasy Star Online. В свою очередь, фанаты просят о возвращении Crazy Taxi, Jest Set Radio и других легендарных игр.

Напомним, в этом году SEGA выпустит Sonic Forces и Sonic Mania.

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Сергей Сурепин
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