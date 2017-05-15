SEGA хочет возродить несколько крупных игровых серий

Компания SEGA планирует не только увеличить свой минимальный годовой доход до 2,6 миллиарда долларов, но и вернуть к жизни несколько крупных игровых серий. Всё это издательство хочет сделать к 2020 году.

SEGA вернётся к ранее забытым игровым сериям

В планах у издательства возвращение старых игровых серий и создание новых игр. Пока нет информации, какие проекты мы сможем увидеть в будущем: в отчёте перед инвесторами фигурировала только ролевая игра Phantasy Star Online. В свою очередь, фанаты просят о возвращении Crazy Taxi, Jest Set Radio и других легендарных игр.