SEGA хочет возродить несколько крупных игровых серий
Издательство отчиталось перед инвесторами и поделилось планами на ближайшие несколько лет.
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Компания SEGA планирует не только увеличить свой минимальный годовой доход до 2,6 миллиарда долларов, но и вернуть к жизни несколько крупных игровых серий. Всё это издательство хочет сделать к 2020 году.
SEGA вернётся к ранее забытым игровым сериям
В планах у издательства возвращение старых игровых серий и создание новых игр. Пока нет информации, какие проекты мы сможем увидеть в будущем: в отчёте перед инвесторами фигурировала только ролевая игра Phantasy Star Online. В свою очередь, фанаты просят о возвращении Crazy Taxi, Jest Set Radio и других легендарных игр.
Напомним, в этом году SEGA выпустит Sonic Forces и Sonic Mania.