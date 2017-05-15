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Опубликовано 15 мая 2017, 14:29

Valve запустила раздел с VR-видео в Steam

Фото: &copy;&nbsp;EAST NEWS

Фото: © EAST NEWS

Теперь в Steam функционирует технология проигрывания видеороликов с обзором в 360 градусов.

Компания Valve подключила к Steam технологию, которая позволяет проигрывать видеоролики в 360 градусов. Сейчас в магазине доступно несколько таких короткометражных видео.

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В Steam появился раздел с VR-видео

Среди доступных материалов можно выделить видео по LEGO Batman и новому "Чужому". Сейчас Steam работает с HTC Vive и Oculus Rift.

Сейчас Valve работает над расширением библиотеки видео.

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Сергей Сурепин
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