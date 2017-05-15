Valve запустила раздел с VR-видео в Steam

Теперь в Steam функционирует технология проигрывания видеороликов с обзором в 360 градусов.

Компания Valve подключила к Steam технологию, которая позволяет проигрывать видеоролики в 360 градусов. Сейчас в магазине доступно несколько таких короткометражных видео.

В Steam появился раздел с VR-видео

Среди доступных материалов можно выделить видео по LEGO Batman и новому "Чужому". Сейчас Steam работает с HTC Vive и Oculus Rift.