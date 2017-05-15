У авторов Halo сменился руководитель
Microsoft нашла нового главу студии 343 Industries. Команда занимается разработкой игровой серии Halo.
14 мая 2017 года стало известно, что новым руководителем студии 343 Industries стал Крис Ли. Он работает в Microsoft с 2003 года и занимается игровой серией Halo длительное время — с Halo 3: ODST.
Microsoft наняла нового руководителя студии 343 Industries
Предыдущим главой студии был Дэн Айоуб. Он ушёл из 343 Industries в начале мая этого года. Сейчас Айоуб работает в другом отделе Microsoft, который занимается устройствами для смешанной реальности.
Также разработчики заявили, что на выставке E3 не будет анонсирована Halo 6. Однако Microsoft привезёт другой проект во вселенной Halo — либо улучшенную версию Halo 3, либо PC-версию Halo 5.