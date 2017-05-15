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Опубликовано 15 мая 2017, 15:07

Стала известна вероятная дата проведения летней распродажи в Steam

Информацией поделились пользователи форума Reddit. Они опубликовали скриншот из документа для разработчиков.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/Steam

Фото: © facebook.com/Steam

В Сети появился новый слух — в этот раз он касается даты проведения летней распродажи в Steam. По информации, распространённой пользователями форума Reddit, в этом году распродажа пройдёт с 22 июня по 5 июля.

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Летняя распродажа в Steam начнётся 22 июня

Фото: © facebook.com/Steam

Компания Valve, владеющая магазином Steam, не комментирует слух.

Напомним, летняя распродажа — самое крупное и важное событие для пользователей Steam. В рамках этой распродажи можно приобрести множество игр с большими скидками и по приятной цене.

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Сергей Сурепин
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