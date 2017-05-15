Стала известна вероятная дата проведения летней распродажи в Steam
Информацией поделились пользователи форума Reddit. Они опубликовали скриншот из документа для разработчиков.
Фото: © facebook.com/Steam
В Сети появился новый слух — в этот раз он касается даты проведения летней распродажи в Steam. По информации, распространённой пользователями форума Reddit, в этом году распродажа пройдёт с 22 июня по 5 июля.
Летняя распродажа в Steam начнётся 22 июня
Фото: © facebook.com/Steam
Компания Valve, владеющая магазином Steam, не комментирует слух.
Напомним, летняя распродажа — самое крупное и важное событие для пользователей Steam. В рамках этой распродажи можно приобрести множество игр с большими скидками и по приятной цене.