Сталина лишили звания почётного гражданина в одном из чешских городов
Сталин, Молотов, Ворошилов и Ежов на выборах 1937 года. Фото: © wikipedia.org/
Муниципалитет чешского городка Ческе-Будеёвице лишил звания почётного гражданина Иосифа Сталина. Об этом сообщает агентство ČTK. Под "санкции" также попал Клемент Готвальд, который был президентом Чехословакии в период с 1948 по 1953 годы.
По решению городского совета, оба политика не достойны звания почётных граждан Ческе-Будеёвица, поскольку подвергали репрессиям лиц, выступавших против коммунистического режима.
— Не знаю, почему вокруг этого такой эмоциональный всплеск. Оба получили гражданство в то время, когда для этого были причины. Только потом в 50-е годы открылось, что они вели себя не совсем оптимально, — прокомментировал решение мэр городка Йиржи Свобода.
Будеёвице — город на юге Чехии с населением меньше ста тысяч человек. За свою историю он отметил почётным гражданством 118 человек. Среди наших соотечественников, удостоенных этим званием, есть и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.