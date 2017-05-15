Сталина лишили звания почётного гражданина в одном из чешских городов

Муниципалитет чешского городка Ческе-Будеёвице лишил звания почётного гражданина Иосифа Сталина. Об этом сообщает агентство ČTK. Под "санкции" также попал Клемент Готвальд, который был президентом Чехословакии в период с 1948 по 1953 годы.

По решению городского совета, оба политика не достойны звания почётных граждан Ческе-Будеёвица, поскольку подвергали репрессиям лиц, выступавших против коммунистического режима.

— Не знаю, почему вокруг этого такой эмоциональный всплеск. Оба получили гражданство в то время, когда для этого были причины. Только потом в 50-е годы открылось, что они вели себя не совсем оптимально, — прокомментировал решение мэр городка Йиржи Свобода.