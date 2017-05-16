По Overwatch выпустят официальный арт-бук
В конце 2017 года командный шутер Overwatch от Blizzard получит полноценный арт-бук.
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Компания Blizzard совместно с издательством Dark Horse готовит к выпуску две коллекционные книги по командному шутеру Overwatch.
Пользователи NeoGAF обнаружили открывшиеся предзаказы на два издания арт-бука по Overwatch. За 50 долларов можно заказать обычную версию, а за 100 — более премиальное лимитированное издание. В эту книгу войдут иллюстрации, которых не было в арт-буке коллекционного издания игры.
По Overwatch выпустят крупный арт-бук и сборник комиксов
Фото: © facebook.com/OverwatchEU
Также издательство Dark Horse выпустит The Overwatch Anthology: Volume 1 — сборник всех выпущенных комиксов, рассказывающих предыстории персонажей Overwatch. Антология, включающая 12 выпусков комиксов в твёрдом переплёте, обойдётся в 20 долларов.
Арт-бук по Overwatch должен поступить в продажу на территории США уже 24 октября, а антология комиксов будет доступна с 10 октября этого года.