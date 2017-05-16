По Overwatch выпустят официальный арт-бук

Компания Blizzard совместно с издательством Dark Horse готовит к выпуску две коллекционные книги по командному шутеру Overwatch.

Пользователи NeoGAF обнаружили открывшиеся предзаказы на два издания арт-бука по Overwatch. За 50 долларов можно заказать обычную версию, а за 100 — более премиальное лимитированное издание. В эту книгу войдут иллюстрации, которых не было в арт-буке коллекционного издания игры.