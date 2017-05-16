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Опубликовано 16 мая 2017, 09:20

По Overwatch выпустят официальный арт-бук

В конце 2017 года командный шутер Overwatch от Blizzard получит полноценный арт-бук.

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/OverwatchEU

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Компания Blizzard совместно с издательством Dark Horse готовит к выпуску две коллекционные книги по командному шутеру Overwatch.

Пользователи NeoGAF обнаружили открывшиеся предзаказы на два издания арт-бука по Overwatch. За 50 долларов можно заказать обычную версию, а за 100 — более премиальное лимитированное издание. В эту книгу войдут иллюстрации, которых не было в арт-буке коллекционного издания игры.

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По Overwatch выпустят крупный арт-бук и сборник комиксов

Фото: © facebook.com/OverwatchEU

Также издательство Dark Horse выпустит The Overwatch Anthology: Volume 1 — сборник всех выпущенных комиксов, рассказывающих предыстории персонажей Overwatch. Антология, включающая 12 выпусков комиксов в твёрдом переплёте, обойдётся в 20 долларов.

Арт-бук по Overwatch должен поступить в продажу на территории США уже 24 октября, а антология комиксов будет доступна с 10 октября этого года.

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Станислав Погорский
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