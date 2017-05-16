343 Industries не работает над переизданием Halo 3
Комьюнити-менеджер студии 343 Industries опроверг слухи о разработке обновлённой Halo 3.
После выхода полностью переделанных версий шутеров Halo: Combat Evolved и Halo 2 поклонники серии долгое время надеялись, что такому же обновлению подвергнется и Halo 3 с Xbox 360. Комьюнити-менеджер Halo Брайан Джаррард прокомментировал эти слухи.
Выпуск ремастера Halo 3 не планируется
По словам Брайана, никакой Halo 3 Anniversary не существует. Он попросил фанатов прекратить спрашивать его и команду разработчиков насчёт этой игры. Судя по всему, её не просто не покажут в этом году, а не разрабатывают вовсе.
Недавно Джаррард также подтвердил, что 343 Industries не представит Halo 6 на выставке E3 2017.