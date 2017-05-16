Анонсирована новая Lego-игра про супергероев Marvel

В отличие от Lego Marvel's Avengers, выпущенной в 2016 году, оригинальная Lego Marvel Super Heroes включала гораздо больше персонажей Marvel, в том числе Фантастическую четвёрку и Людей Икс. В сиквеле будет доступно множество сюжетных линий по мотивам комиксов, несколько временных линий и две планеты.