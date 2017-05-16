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Опубликовано 16 мая 2017, 08:33

Анонсирована новая Lego-игра про супергероев Marvel

Студия TT Games анонсировала экшен-игру про супергероев Lego Marvel Super Heroes 2.

Фото: &copy; TT Games

Фото: © TT Games

Студия TT Games выпустила тизер-трейлер игры Lego Marvel Super Heroes 2, главными героями которого стали малыш Грут и доктор Стрэндж.

В отличие от Lego Marvel's Avengers, выпущенной в 2016 году, оригинальная Lego Marvel Super Heroes включала гораздо больше персонажей Marvel, в том числе Фантастическую четвёрку и Людей Икс. В сиквеле будет доступно множество сюжетных линий по мотивам комиксов, несколько временных линий и две планеты.

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Анонсирована Lego Marvel Super Heroes 2

Фото: © TT Games

Lego Marvel Super Heroes 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября этого года, а полноценный трейлер игры будет выпущен 23 мая.

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Станислав Погорский
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