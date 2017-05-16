Анонсирована новая Lego-игра про супергероев Marvel
Студия TT Games анонсировала экшен-игру про супергероев Lego Marvel Super Heroes 2.
Фото: © TT Games
Студия TT Games выпустила тизер-трейлер игры Lego Marvel Super Heroes 2, главными героями которого стали малыш Грут и доктор Стрэндж.
В отличие от Lego Marvel's Avengers, выпущенной в 2016 году, оригинальная Lego Marvel Super Heroes включала гораздо больше персонажей Marvel, в том числе Фантастическую четвёрку и Людей Икс. В сиквеле будет доступно множество сюжетных линий по мотивам комиксов, несколько временных линий и две планеты.
Анонсирована Lego Marvel Super Heroes 2
Фото: © TT Games
Lego Marvel Super Heroes 2 выйдет на PC, PS4 и Xbox One уже 17 ноября этого года, а полноценный трейлер игры будет выпущен 23 мая.