В League of Legends появится голосовой чат

Согласно информации от разработчиков на Reddit, Riot Games начала внутреннюю проверку функции голосового чата. По словам разработчиков, возможность общаться с помощью голосовой связи может положительно сказаться на совместной игре команды, собранной из случайных пользователей.

Ранее Riot Games проводила различные исследования по влиянию голосового чата на агрессивность игроков. По их результатам было установлено, что из-за функции общения голосом текстовые сообщения становились на 126% более агрессивными. Также в ходе исследования выяснилось, что на одни и те же фразы, произнесённые женским голосом, игроки реагируют на 300% более негативно, чем на говорящего мужчину.