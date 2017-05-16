В League of Legends появится голосовой чат
Студия Riot Games начала внутреннее тестирование голосового чата для League of Legends.
Фото: © facebook.com/leagueoflegends
Разработчики из Riot Games долгое время отказывались добавлять в League of Legends функцию голосового чата из-за агрессивности игроков, но всё-таки пересмотрели своё решение.
Riot Games начала тестирование голосового чата для League of Legends
Фото: © facebook.com/leagueoflegends
Согласно информации от разработчиков на Reddit, Riot Games начала внутреннюю проверку функции голосового чата. По словам разработчиков, возможность общаться с помощью голосовой связи может положительно сказаться на совместной игре команды, собранной из случайных пользователей.
Ранее Riot Games проводила различные исследования по влиянию голосового чата на агрессивность игроков. По их результатам было установлено, что из-за функции общения голосом текстовые сообщения становились на 126% более агрессивными. Также в ходе исследования выяснилось, что на одни и те же фразы, произнесённые женским голосом, игроки реагируют на 300% более негативно, чем на говорящего мужчину.