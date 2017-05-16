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Регион
Опубликовано 16 мая 2017, 11:02

Minecraft на Nintendo Switch работает в разрешении 720p

Компания Microsoft объяснила, почему версия Minecraft для Nintendo Switch не работает в разрешении 1080p.

Фото: &copy; Nintendo

Фото: © Nintendo

Первые покупатели Minecraft: Nintendo Switch Edition обнаружили, что игра по непонятным причинам работает в разрешении 720p, а не Full HD. Microsoft, которой принадлежат права на игру, объяснила, с чем это связано.

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Minecraft на Nintendo Switch работает в разрешении 720p

Фото: © Nintendo

Согласно официальному заявлению Microsoft, такое рабочее разрешение игры не связано с недостаточной мощностью Nintendo Switch. Разрешение снизили, потому что при переходе консоли из стационарного режима в портативный наблюдались технические проблемы из-за смены разрешения. Nintendo Switch в переносном режиме работает в 720p, а при подключении к телевизору — в разрешении 1080p.

Таким образом, Microsoft не подтвердила, что Minecraft на Switch вскоре заработает в 1080p, однако технически это возможно исправить с грядущими обновлениями.

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Станислав Погорский
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