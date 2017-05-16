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Опубликовано 16 мая 2017, 07:16

10 уроков жизни от Юрия Шевчука

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Он точно знает, что такое осень и свобода: лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку исполняется 60 лет. Чему поклонникам стоит поучиться у рок-музыканта?

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Любая награда — диалог. Принимая её, ты соглашаешься с порядочностью, честностью и немеркантильностью дающих

Юрий Шевчук

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Свобода — страшная вещь. Многие ошибочно её понимают как волю

Юрий Шевчук

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Новая жизнь никогда не даётся даром

Юрий Шевчук

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Всё дело за вами: какие песни вы будете петь, такой и будет наша страна

Юрий Шевчук

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Каждый концерт должен быть как последний, иначе это ложь

Юрий Шевчук

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Важно не добавлять зла в этот мир

Юрий Шевчук

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Лучше спорить до хрипоты, но не убивать друг друга

Юрий Шевчук

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Человек в сути своей не меняется

Юрий Шевчук

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Если хочешь быть музыкантом, значит, каждый день надо играть

Юрий Шевчук

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Я просто люблю работу, жалко время тратить на похмелье

Юрий Шевчук

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Алена Шаповалова
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