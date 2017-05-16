10 уроков жизни от Юрия Шевчука
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Он точно знает, что такое осень и свобода: лидеру группы "ДДТ" Юрию Шевчуку исполняется 60 лет. Чему поклонникам стоит поучиться у рок-музыканта?
Любая награда — диалог. Принимая её, ты соглашаешься с порядочностью, честностью и немеркантильностью дающих
Юрий Шевчук
Свобода — страшная вещь. Многие ошибочно её понимают как волю
Юрий Шевчук
Новая жизнь никогда не даётся даром
Юрий Шевчук
Всё дело за вами: какие песни вы будете петь, такой и будет наша страна
Юрий Шевчук
Каждый концерт должен быть как последний, иначе это ложь
Юрий Шевчук
Важно не добавлять зла в этот мир
Юрий Шевчук
Лучше спорить до хрипоты, но не убивать друг друга
Юрий Шевчук
Человек в сути своей не меняется
Юрий Шевчук
Если хочешь быть музыкантом, значит, каждый день надо играть
Юрий Шевчук
Я просто люблю работу, жалко время тратить на похмелье
Юрий Шевчук