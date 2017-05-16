Microsoft составила образ типичного владельца Xbox One

Доля мужчин среди участников опроса составила 58 процентов, средний возраст владельца Xbox One — 33 года. Средний годовой доход владельцев консоли составляет от 50 до 100 тысяч долларов, 56 процентов игроков проживают с партнёром или супругой.

Самый популярный тип поведения игроков — "социальный". Такие пользователи проводят за Xbox One около 17 часов в неделю, у них есть подписка Xbox Live Gold и в четыре раза больше друзей, чем у представителей других категорий.