Microsoft составила образ типичного владельца Xbox One
Журналисты Windows Central поделились статистикой о владельцах консоли от Microsoft.
Фото: © AP/FOTOLINK
Компания Microsoft составила образ среднестатистического пользователя консоли Xbox One. Для этого разработчики опросили две тысячи игроков.
Стало известно, как выглядит типичный пользователь Xbox One
Фото: © AP/FOTOLINK
Доля мужчин среди участников опроса составила 58 процентов, средний возраст владельца Xbox One — 33 года. Средний годовой доход владельцев консоли составляет от 50 до 100 тысяч долларов, 56 процентов игроков проживают с партнёром или супругой.
Самый популярный тип поведения игроков — "социальный". Такие пользователи проводят за Xbox One около 17 часов в неделю, у них есть подписка Xbox Live Gold и в четыре раза больше друзей, чем у представителей других категорий.