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Регион
Опубликовано 16 мая 2017, 13:02

Microsoft составила образ типичного владельца Xbox One

Журналисты Windows Central поделились статистикой о владельцах консоли от Microsoft.

Фото: &copy; AP/FOTOLINK

Фото: © AP/FOTOLINK

Компания Microsoft составила образ среднестатистического пользователя консоли Xbox One. Для этого разработчики опросили две тысячи игроков.

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Стало известно, как выглядит типичный пользователь Xbox One

Фото: © AP/FOTOLINK

Доля мужчин среди участников опроса составила 58 процентов, средний возраст владельца Xbox One — 33 года. Средний годовой доход владельцев консоли составляет от 50 до 100 тысяч долларов, 56 процентов игроков проживают с партнёром или супругой.

Самый популярный тип поведения игроков — "социальный". Такие пользователи проводят за Xbox One около 17 часов в неделю, у них есть подписка Xbox Live Gold и в четыре раза больше друзей, чем у представителей других категорий.

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Сергей Сурепин
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