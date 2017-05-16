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Опубликовано 16 мая 2017, 10:08

СМИ: В Госдуме появится совет по культуре, религии и межнациональным отношениям

Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям может быть создан в Госдуме уже на этой неделе, сообщают "Известия". Как отмечается, его представители будут заниматься вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма".

Также в сферу деятельности специалистов будет входить профилактика экстремизма в сфере культуры. Как отмечается, состав совета пока не определён.

— Решение принято, такой совет будет создаваться, — сказал советник председателя Госдумы на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков.

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Арина Демидова
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