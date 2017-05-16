СМИ: В Госдуме появится совет по культуре, религии и межнациональным отношениям
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Совет по культуре, религии и межнациональным отношениям может быть создан в Госдуме уже на этой неделе, сообщают "Известия". Как отмечается, его представители будут заниматься вопросами "морального климата в обществе", "воспитания патриотизма".
Также в сферу деятельности специалистов будет входить профилактика экстремизма в сфере культуры. Как отмечается, состав совета пока не определён.
— Решение принято, такой совет будет создаваться, — сказал советник председателя Госдумы на общественных началах, представитель Русской православной церкви Александр Щипков.