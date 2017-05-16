Трёхзвездочные отели Лиссабона на время "Евровидения" объявили космические цены

Португалия уже третий день празднует историческую победу на конкурсе "Евровидение" своего певца — Сальвадора Собрала. Страна победила там впервые за 49 лет своего участия в состязании. Однако, похоже, у некоторых победная эйфория начала отдавать оттенками безумия. Так, после вчерашнего объявления, что "Евровидение-2018" пройдёт в Лиссабоне, некоторые местные отели бросились поднимать цены на май следующего года. К примеру, неделя пребывания в трёхзвёздочной (!) гостинице в центре португальской столицы, судя по данным сайта бронирования отелей, обойдётся для любителей конкурса уже сейчас почти в 9000 евро. К слову, это составит полмиллиона рублей для россиян, собравшихся поболеть за нашу страну в следующем году. Пока что есть варианты и "подешевле" — от 100 тысяч рублей за неделю проживания, но их быстро разберут в ближайший месяц — таковы прогнозы туристических компаний.

Напомним, в следующем году на "Евровидение" от России отправится Юлия Самойлова, которую в этом году не допустила до участия на конкурсе украинская СБУ.