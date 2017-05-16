Nintendo Switch самопроизвольно делает скриншоты

Владельцы Nintendo Switch начали жаловаться, что консоль делает снимки экрана в случайном порядке. Иногда Switch выходит из спящего режима, чтобы сделать скриншот.

Большая часть геймеров заметила этот баг после установки Minecraft. Версия для Switch вышла 11 мая. Пользователи сообщили, что принудительная перезагрузка консоли может решить эту проблему.