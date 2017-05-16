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Регион
Опубликовано 16 мая 2017, 15:21

Nintendo Switch самопроизвольно делает скриншоты

Пользователи обнаружили у новой консоли Nintendo очередной баг, пусть и не критичный.

&nbsp;Фото: &copy; dpa/picture-alliance/EAST NEWS

 Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Владельцы Nintendo Switch начали жаловаться, что консоль делает снимки экрана в случайном порядке. Иногда Switch выходит из спящего режима, чтобы сделать скриншот.

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Пользователи жалуются на самопроизвольное снятие скриншотов Nintendo Switch

Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS

Большая часть геймеров заметила этот баг после установки Minecraft. Версия для Switch вышла 11 мая. Пользователи сообщили, что принудительная перезагрузка консоли может решить эту проблему.

Компания Nintendo не комментирует ситуацию.

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Сергей Сурепин
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