Nintendo Switch самопроизвольно делает скриншоты
Пользователи обнаружили у новой консоли Nintendo очередной баг, пусть и не критичный.
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
Владельцы Nintendo Switch начали жаловаться, что консоль делает снимки экрана в случайном порядке. Иногда Switch выходит из спящего режима, чтобы сделать скриншот.
Пользователи жалуются на самопроизвольное снятие скриншотов Nintendo Switch
Фото: © dpa/picture-alliance/EAST NEWS
Большая часть геймеров заметила этот баг после установки Minecraft. Версия для Switch вышла 11 мая. Пользователи сообщили, что принудительная перезагрузка консоли может решить эту проблему.
Компания Nintendo не комментирует ситуацию.