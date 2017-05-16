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Опубликовано 16 мая 2017, 12:32

Русский хакер взломал Prey спустя 10 дней после выхода игры

Новый космический триллер появился на торрентах вслед за NieR: Automata и Sniper: Ghost Warrior 3.

&nbsp;Фото: &copy; Bethesda Softworks LLC

 Фото: © Bethesda Softworks LLC

Русский хакер под псевдонимом Baldman взломал Prey. Игра вышла меньше двух недель назад. Ранее этот же хакер взламывал Sniper: Ghost Warrior 3 и NieR: Automata.

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Русскому хакеру понадобилось десять дней, чтобы взломать Prey

Фото: © Bethesda Softworks LLC

Примечательно, что в Prey использовалась последняя версия антипиратской системы Denuvo. Однако это не помешало хакерам обойти защиту.

Напомним, хакеры из группы CPY взломали Mass Effect: Andromeda за аналогичный период времени. Затем они обошли и обновлённую версию игры, где присутствовала уже улучшенная система Denuvo.

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Сергей Сурепин
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