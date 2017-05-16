Русский хакер взломал Prey спустя 10 дней после выхода игры

Русский хакер под псевдонимом Baldman взломал Prey. Игра вышла меньше двух недель назад. Ранее этот же хакер взламывал Sniper: Ghost Warrior 3 и NieR: Automata.

Русскому хакеру понадобилось десять дней, чтобы взломать Prey Фото: © Bethesda Softworks LLC

Примечательно, что в Prey использовалась последняя версия антипиратской системы Denuvo. Однако это не помешало хакерам обойти защиту.