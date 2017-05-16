Авторы Thief 5 высмеяли слухи о разработке игры
Руководитель Eidos Montreal косвенно опроверг существование новой части игры про вора.
Фото: © Eidos Montreal
15 мая 2017 года глава студии Eidos Montreal Дэвид Анфосси в своём "твиттере" опубликовал шуточную фотографию из офиса. На изображении можно увидеть название Thief 5, логотип команды Eidos Montreal и персонажа из предыдущей части игры.
По всей видимости, мы работаем над Thief 5. Теперь у нас есть название. Нам нужно собрать команду. И найти деньги. Забудьте об этом!
Дэвид Анфосси, глава студии Eidos.
Ранее о существовании пятой части Thief сообщила продюсерская компания Straight Up Films. Разработчики информацию никак не комментировали.
Руководитель Eidos опровергает слухи о создании Thief 5
Фото: © Eidos Montreal
Напомним, последняя игра серии Thief вышла в 2014 году. Она получила сдержанные отзывы от игроков и критиков, а также не оправдала ожиданий издательства.