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Опубликовано 16 мая 2017, 14:30

Авторы Thief 5 высмеяли слухи о разработке игры

Руководитель Eidos Montreal косвенно опроверг существование новой части игры про вора.

Фото: &copy; Eidos Montreal

Фото: © Eidos Montreal

15 мая 2017 года глава студии Eidos Montreal Дэвид Анфосси в своём "твиттере" опубликовал шуточную фотографию из офиса. На изображении можно увидеть название Thief 5, логотип команды Eidos Montreal и персонажа из предыдущей части игры.

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По всей видимости, мы работаем над Thief 5. Теперь у нас есть название. Нам нужно собрать команду. И найти деньги. Забудьте об этом!

Дэвид Анфосси, глава студии Eidos.

Ранее о существовании пятой части Thief сообщила продюсерская компания Straight Up Films. Разработчики информацию никак не комментировали.

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Руководитель Eidos опровергает слухи о создании Thief 5

Фото: © Eidos Montreal

Напомним, последняя игра серии Thief вышла в 2014 году. Она получила сдержанные отзывы от игроков и критиков, а также не оправдала ожиданий издательства.

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Сергей Сурепин
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