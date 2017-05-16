В Китае откроют киберспортивный городок
Занимается новым проектом корпорация Tencent, владеющая популярной игрой "Лига легенд".
Китайская игровая корпорация Tencent, владеющая студией Riot Games ("Лига легенд"), собралась построить в городе Вуху киберспортивный городок. Этот проект стал ещё одним шагом по популяризации киберспорта.
Владельцы "Лиги легенд" открывают в Китае киберспортивный городок
По информации сайта Tuwan Esports, в городке будет киберспортивный университет, датацентр Tencent, парк, киберспортивные аттракционы и так далее.
Представители Tencent пока не называют дату начала строительства городка.