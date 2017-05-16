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Опубликовано 16 мая 2017, 14:28

В Китае откроют киберспортивный городок

Занимается новым проектом корпорация Tencent, владеющая популярной игрой "Лига легенд".

Фото: &copy; flickr /&nbsp;YinChannel

Фото: © flickr / YinChannel

Китайская игровая корпорация Tencent, владеющая студией Riot Games ("Лига легенд"), собралась построить в городе Вуху киберспортивный городок. Этот проект стал ещё одним шагом по популяризации киберспорта.

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Владельцы "Лиги легенд" открывают в Китае киберспортивный городок

Фото: © flickr / YinChannel

По информации сайта Tuwan Esports, в городке будет киберспортивный университет, датацентр Tencent, парк, киберспортивные аттракционы и так далее.

Представители Tencent пока не называют дату начала строительства городка.

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Сергей Сурепин
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