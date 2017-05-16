В Китае откроют киберспортивный городок

Китайская игровая корпорация Tencent, владеющая студией Riot Games ("Лига легенд"), собралась построить в городе Вуху киберспортивный городок. Этот проект стал ещё одним шагом по популяризации киберспорта.

Владельцы "Лиги легенд" открывают в Китае киберспортивный городок Фото: © flickr / YinChannel

По информации сайта Tuwan Esports, в городке будет киберспортивный университет, датацентр Tencent, парк, киберспортивные аттракционы и так далее.