"Я вкалывала на шахте, притворяясь мужчиной, 10 лет и наконец разбогатела"

Пили Хусейн из Африки в своё время сбежала от мужа и оказалась у горы Килиманджаро, где добывают танзанит. Именно там и начался её долгий путь к успеху.

Пили Хусейн хотела испытать удачу и отправилась на поиски драгоценного камня, который встречается в тысячи раз реже, чем алмаз. Но поскольку женщин не пускают в шахты, она переоделась в мужскую одежду и таким образом обманывала своих коллег на протяжении почти десяти лет, сообщает BBC.

Пили выросла в многодетной семье в Танзании, главой которой был владелец нескольких фермерских хозяйств. Отец был женат на шести женщинах, от которых у него было 38 детей. Каждому ребёнку уделять внимание не удавалось, некоторые были предоставлены сами себе, среди них оказалась и Пили.

Мой отец относился ко мне как к мальчику. Мне поручили ухаживать за домашним скотом. И я ненавидела такую жизнь Пили Хусейн

Однако после замужества жизнь Пили стала ещё невыносимее. В 31 год она сбежала от своего супруга, который постоянно её избивал. В поисках работы женщина очутилась в небольшом городе Мерелани в Танзании, в предгорьях самой высокой горы Африки — Килиманджаро. Это единственное место в мире, где добывают редкий фиолетово-синий драгоценный камень танзанит.

Пили не училась в школе, поэтому найти работу для неё было практически невозможно. Тогда она решила устроиться работать на шахту, переодевшись в мужчину. Замкнутое пространство, грязные туннели, некоторые из них простираются на сотни метров под землёй — несмотря на все сложности, Пили работала по 10–12 часов в день, надеясь найти драгоценный камень.

И спустя примерно год она наткнулась на залежи танзанита, став тут же безумно богатой. Она купила дом для отца, матери и двух сестёр, купила инструменты и стала нанимать шахтёров, чтобы те работали на неё. Однако простое недоразумение открыло правду, что всё это время Пили только притворялась мужчиной. Местная жительница заявила, что её изнасиловал кто-то из шахтёров, и Пили задержали в качестве подозреваемого. Однако даже после её признания коллеги женщины не могли поверить в правду.

Они даже не верили полиции, когда им сказали, что я — женщина. Только когда я вышла замуж в 2001 году, все свыклись с этой мыслью Пили Хусейн