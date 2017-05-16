Первый чемпионат России по киберспорту запланировали на осень

— Мы планируем, что это будет несколько направлений, это зависит от того, как мы договоримся с Министерством спорта. Есть желание включить шутеры, но на данный момент нам в них было отказано: министерство опасается, что это будет провоцировать участников на излишнюю агрессию. Мы изучаем вопрос, собираем научно-практические конференции, круглые столы, в том числе международные. По их результатам будет пакет документов, который послужит основанием для ещё одного разговора с министерством, надеемся, к осени министерство включит в состав дисциплин шутеры и файтинги, — заключил Дмитрий Смит.