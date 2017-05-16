Первый чемпионат России по киберспорту запланировали на осень
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Федерация компьютерного спорта пока не согласовала с Министерством спорта программу соревнований и даты проведения турнира, но рассчитывает это сделать.
Проведение первого в России чемпионата по киберспорту запланировано на осень, для этого требуется получить аккредитацию у Министерства спорта, рассказал Лайфу президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.
— У нас в планах сразу после получения аккредитации провести первый официальный чемпионат России, мы планируем, что это произойдёт осенью, — отметил Смит.
Он также уточнил, что конкретные направления ещё обсуждаются. В частности, Министерство спорта пока не готово разрешить соревнования по ряду дисциплин киберспорта.
— Мы планируем, что это будет несколько направлений, это зависит от того, как мы договоримся с Министерством спорта. Есть желание включить шутеры, но на данный момент нам в них было отказано: министерство опасается, что это будет провоцировать участников на излишнюю агрессию. Мы изучаем вопрос, собираем научно-практические конференции, круглые столы, в том числе международные. По их результатам будет пакет документов, который послужит основанием для ещё одного разговора с министерством, надеемся, к осени министерство включит в состав дисциплин шутеры и файтинги, — заключил Дмитрий Смит.