В Госдуме перенесли рассмотрение проекта о реновации на июль

Парламентские слушания по законопроекту назначены на 20 июня, а второе чтение намечено на 5 июля.

В Госдуме решили перенести второе чтение по вопросу о реновации жилищного фонда в Москве на пятое июля, сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

По его словам, парламентские слушания пройдут 20 июня, второе чтение по законопроекту намечено на 5 июля.

Ранее планировалось принимать поправки к законопроекту до 20 мая, однако от этой идеи отказались. Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказывал мнение, что решения должны быть приняты после поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний.

Напомним, законопроект о реновации жилого фонда, который подразумевает снос старых домов и переселение, был одобрен Госдумой РФ в первом чтении в конце апреля. Как ранее сообщал Лайф, в предварительный список программы попало 4566 домов в 85 районах столицы.